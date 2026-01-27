Rusya: Ocak ayı başından bu yana Ukrayna'da 17 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ocak başından bu yana Ukrayna'da 17 yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirterek "500 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna cephesinde çatışmalara katılan birlikleri denetleyen Gerasimov'a, grubun Komutanı Sergey Kuzovlev cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini söyleyerek "Ocak başından bu yana 17 yerleşim yeri kurtarıldı. 500 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Sumi, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye devam ettiklerini dile getiren Gerasimov, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk kentine doğru ilerlediğini aktardı.

Valeriy Gerasimov, "Birliklerimiz, Oskol Nehri'nin doğusundaki toprakları Ukraynalı askerlerden arındırmaya devam ediyor. Kupyansk-Uzlovoy yerleşim yeri kurtarıldı." diye konuştu.

Rus ordusunun Krasnolimansk yönünde de ilerlemeye devam ettiğini anlatan Gerasimov, "Drobışevo, Yarovaya ve Sosnovaya yerleşim yerlerinin kurtarılması süreci tamamlanmak üzere. Bunların yüzde 90'ı kontrolümüzde." dedi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri "başarılarından" dolayı tebrik ederek bazı talimatlar verdi.