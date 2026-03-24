Rusya: Ukrayna'nın Moskova'da düzenlemeyi planladığı terör saldırılarını önledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın, başkent Moskova ve Moskova bölgesinde düzenlemeyi planladığı terör saldırılarının önlendiğini ileri sürdü.

FSB'den, Ukrayna'nın eylemlerine dair açıklama yapıldı.

Moskova ve Moskova bölgesinde terör saldırılarının engellendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna istihbaratının, Moskova ve Moskova bölgesinde kritik öneme sahip unsur hükümet temsilcileri, Savunma Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri yetkililerine yönelik terör saldırıları düzenleme hazırlığı yaptığına dair bilgi elde edildi. Bunun ardından gerekli adımlar atıldı. Alınan önlemler sonucunda, el yapımı bomba ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımıyla planlanan terör saldırıları önlendi."

Terör saldırısı için Moskova merkezli bir şirketten İHA satın alınması girişiminin engellendiği aktarılan açıklamada, "Polonya'dan Rusya'ya getirilen ve patlayıcı maddeyle donatılan ısıtıcı tabanlıkların" da ele geçirildiği, bu konuda şüpheli 1994 doğumlu yabancı uyruklu bir vatandaşın gözaltına alındığı ifade edildi.