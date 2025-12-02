Haberler

Rusya, Fransa'nın Ukrayna'ya Müdahalesini Uyardı

Güncelleme:
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olma çabalarını ve Fransız özel askeri şirketlerinin bu durumdaki rolünü vurgulayarak, bunu Rusya'ya karşı direkt askeri katılım olarak değerlendirdi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Paris yönetiminin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olmaya çalıştığını ve Fransız özel askeri şirketlerinin bu ülkedeki varlığının, Fransa'nın Rusya'ya karşı çatışmalara doğrudan katılımı sayılacağını bildirdi.

Servisin basın bürosundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'da çatışmalara doğrudan müdahil olma seçeneklerini araştırmaya devam ettiği belirtildi.

Bu amaçla Fransız hükümetinin ekim ayı sonunda bir kararname çıkardığına işaret edilen açıklamada, bu yolla silahlı çatışma durumunda üçüncü bir ülkeye yardım sağlamak amacıyla özel askeri şirketlerin kullanımına izin verildiği aktarıldı.

Ukrayna'da Fransız Mirage uçakları ve diğer ekipmanların kullanılması için Kiev'in başta Fransız olmak üzere Batı silahlarıyla donatılmış yabancı paralı savaşçıların çalıştığı özel askeri şirketlere ihtiyaç duyacağının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransız özel askeri şirketlerinin Ukrayna'daki varlığı, Moskova tarafından Fransa'nın Rusya'ya karşı askeri operasyonlara doğrudan katılımı olarak değerlendirilecek. Sonuç olarak, Fransız özel askeri şirketleri, Rus Silahlı Kuvvetlerinin birincil meşru hedefi haline gelecektir."

