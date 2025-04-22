Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Rusya, Donetsk'teki Suhaya Balka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Suhaya Balka Yerleşimini Ele Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Suhaya Balka yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlemeye devam ettiği belirtilirken, son 24 saatte çeşitli saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Suhaya Balka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhaya Balka yerleşim birimini kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 141 bölgede Ukrayna'da insansız hava araçları (İHA) üretim merkezi ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlere saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.