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Rusya: Donetsk'te Veseloye yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Veseloye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Veseloye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, "Merkez Askeri Kuvvetlerinin birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Veseloye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada hafta içinde Ukrayna'da 8 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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