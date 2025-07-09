Rusya, Donetsk'te Tolstoy Yerleşimini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Tolstoy yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini ve son 24 saatte 226 Ukrayna insansız hava aracının yok edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Tolstoy yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tolstoy yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 226 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 86'sının Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz'da Ukrayna'nın Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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