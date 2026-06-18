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Rusya: Donetsk'te Ray-Aleksandrovka yerleşim yerini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Ray-Aleksandrovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Ray-Aleksandrovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ray-Aleksandrovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka ve Krasnıy Liman kentlerinde çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Kutuzovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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