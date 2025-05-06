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Rusya, Donetsk'te Lısovka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Lısovka Yerleşimini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Lısovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Lısovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Donbas bölgesinde önemli yerlerin kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Lısovka yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya ait askeri havaalanının altyapı tesislerini, insansız hava araçları üretim atölyesini ve mühimmat depolarını vurduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 151 bölgenin ateş altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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