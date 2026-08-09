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Rusya Donetsk'te İki Yerleşimi Daha Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Vasyutinskoye ve Toretskoye yerleşimlerini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Bakanlık, cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vasyutinskoye ve Toretskoye yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyetinin Vasyutinskoye ve Toretskoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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