Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Konstantinovka ve Zelenoye Pole yerleşimlerini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine dair detaylar verildi ve son 24 saatte birçok hedefin bombalandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka ve Zelenoye Pole yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka ve Zelenoye Pole yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 144 bölgede, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında insansız hava aracı (İHA) üreten işletmelere, insansız deniz araçlarının konuşlandırıldığı yere ve mühimmat depolarına saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 339 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 296'sının cephe dışında düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Staraya Nikolayevka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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