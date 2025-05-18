Rusya, Donetsk'te Bogatır Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleriyle Donetsk bölgesindeki Bogatır yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bogatır yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogatır yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Aleksandropol yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel