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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İran'a yeni saldırı işaretlerinden endişe ediyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'a yönelik yeni askeri eylem işaretlerinin ciddi endişe yarattığını belirtti. Zaharova, bölgedeki durumun diplomatik yollarla normalleştirilmesi için çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'a yönelik yeni askeri saldırılar planlandığına ilişkin haberlerin ciddi endişe yarattığını belirterek, bölgedeki durumun diplomatik yollarla normalleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Zaharova, İran çevresindeki mevcut duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran'ın ABD ve İsrail tarafından "sebepsiz saldırganlığa" maruz kaldığını ifade eden Zaharova, bölgedeki çatışmanın henüz çözüme kavuşturulamadığını ve Orta Doğu'daki diğer krizlerle iç içe geçtiğini anlattı.

Zaharova, "İran'a karşı yeni askeri eylemler planlandığı yönündeki işaretler son derece ciddi endişe yaratıyor." ifadesini kullandı.

Son aylardaki askeri saldırılarda İran halkının ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını savunma iradesinin kırılamayacağını gösterdiğine dikkati çeken Zaharova, yeni saldırı tehdidinde bulunanların bunu dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Bölgedeki durumun normalleştirilmesi için diplomatik çabaların artırılması çağrısında bulunan Zaharova, Rusya'nın arabuluculuk girişimlerini desteklediğini ve müzakere sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Zaharova, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun en kısa sürede normale dönmesini beklediklerini vurgulayarak, boğaza kıyısı bulunan ülkeler ile bu önemli su yolunu güvenli şekilde kullanmak isteyen devletlerin meşru çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını "yasa dışı" olarak nitelendiren Zaharova, bunun İran'ın çıkarlarını da doğrudan ilgilendirdiğine dikkati çekti.

İran ile Mekke Paktı katılımcılarının görüşmesi memnuniyet verici

Zaharova, 26 Ekim'de Tahran'da İran ile "Mekke Paktı" katılımcıları arasında üst düzey görüşme yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, komşu ülkeler arasında yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve güvenlik çıkarlarına saygının önemini vurguladı.

Ayrıca Zaharova, Rusya'nın Basra Körfezi'nde dış müdahalelerden bağımsız, ortak güvenlik mimarisi oluşturulmasını desteklediğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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