Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı'ndan NATO Açıklamaları

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, NATO'nun bir saldırısı durumunda Polonya ve Baltık ülkelerinin ilk zarar görecek bölgeler olacağını ifade etti. Narışkin, gerginliğin arttığı Ukrayna konusunda Rusya ve Belarus'un proaktif bir şekilde hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

- Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: "NATO'nun saldırması durumunda ilk önce Polonya ve Baltık ülkeleri zarar görecek"

MİNSK - Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin (SVR), NATO'nun Rusya veya Belarus'a saldırması halinde ilk önce Polonya ve Baltık ülkelerinin (Estonya, Letonya ve Litvanya) zarar göreceğini belirtti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmek üzere Minsk'e geldi. Narışkin görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Narışkin, "Rusya ve Belarus, sınırları yakınlarında NATO'nun askeri faaliyetlerinin arttığına tanık oluyor" dedi. Ukrayna konusunda Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında gerginliğin tırmandığını söyleyen Narışkin, "NATO'nun Birlik Devleti'ne (Rusya ve Belarus'a) yönelik bir saldırısı durumunda kesinlikle tüm NATO zarar görecek, ancak daha büyük ölçüde ilk zarar görecekler Polonya ve Baltık ülkeleri olacak. Bunu anlamalılar" ifadelerini kullandı. Narışkin, Avrupa'da Ukrayna konusunda gerginliğin artması nedeniyle Rusya ve Belarus güvenlik güçlerinin proaktif bir şekilde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

"Rusya'nın mevcut sınırları tanınmalı"

Narışkin Ukrayna ihtilafındaki çözümün, ülkenin nükleer silahlardan arındırılmış tarafsız statüsünü, ayrımcı yasaların kaldırılmasını ve Rusya'nın mevcut sınırlarının egemenliğinin tanınmasını gerektirdiğini söyledi. Narışkin, "Rusya'nın çatışmanın sona ermesinden sonraki stratejik hedeflerine gelince, bunlar aynı kalacak. Bir barış anlaşmasının şartları, elbette Ukrayna'nın nükleersiz, tarafsız statüsünü, Ukrayna devletinin silahsızlandırılmasını ve Nazilerden arındırılmasını, 2014'teki darbeden sonra kabul edilen tüm ayrımcı yasaların kaldırılmasını sağlamalıdır" dedi. Narışkin ayrıca Rusya ile ABD arasında yoğun bir diyalog yürütüldüğünü belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.