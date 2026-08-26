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Putin ve Şara İkili İlişkileri Ele Aldı

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Rusya lideri Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda ikili ilişkileri görüştü; ticaret, ekonomi ve insani işbirliğini derinleştirme vurgusu yapıldı. Putin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini yineledi ve Hmeymim-Tartus üs mutabakatının önemi belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Şara telefonda görüştü.

Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki lider, ticari, ekonomik, insani ve diğer alanlarda siyasi diyaloğu ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede Putin, "Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin desteklenmesine, uzun vadeli iyileştirilmesi ve çatışma sonrası yeniden yapılanması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu" yineledi.

Putin ve Şara, 9 Ağustos'ta Rusya ile Suriye arasında Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceğine ilişkin imzalanan mutabakatın önemini vurguladı.

Görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA
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