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Putin'den Kuril Adaları'na Tarihi Ziyaret

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuril Adaları'ndaki İturup Adası'nı ziyaret ederek balık işleme fabrikası, hastane ve okulda incelemelerde bulundu. Bu, Putin'in adalara ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nı ziyaret etti.

Putin, burada bulunan balık işleme fabrikasında, Kuril Merkez Bölge Hastanesinde ve bir okulda incelemelerde bulundu.

Putin'e ziyaretinde, Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko eşlik etti.

Bunun, Başkan Putin'in Kuril Adaları'na düzenlediği ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Rusya'nın Sahalin Bölgesi'ne bağlı İturup Adası, Kuril Adaları'nın güneyinde yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japonya'nın hakimiyetinde bulunan Kuril Adaları, 1945'te eski Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine geçmişti.

Kaynak: AA
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