Putin-Aliyev Telefon Görüşmesi: İkili İşbirliği Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ve Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede liderler, ikili ilişkilerin yapıcı nitelikte olduğunu, hükümetler ve ilgili kurumlar arasındaki diyaloğun yoğunlaştığını vurgulayarak, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Putin ve Aliyev görüşmede ayrıca uluslararası gündemdeki konuları da istişare etti.

Kaynak: AA