Rusya'dan Ukrayna'ya ATACMS Yanıtı: Saldırılar Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle yeniden saldırılar düzenlediğini ve buna yanıt verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 3 günde Kursk bölgesindeki unsurlara yönelik saldırılarda Batılı uzun menzilli silahlar kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "23 Kasım'da Amerikan yapımı 5 adet ATACMS füzesiyle S-400 füze sisteminin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Bunların 3'ü Pantsir Hava Savunma Sistemince yok edildi, 2'si ise hedefine ulaştı. Saldırı sonucunda hava savunma sistemi hasar gördü, askeri personel yaralandı." ifadelerine yer verildi.

25 Kasım'da da Kursk Vostoçnıy Havaalanı'na yönelik düzenlenen saldırıda 8 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunların 7'si Pantsir sistemiyle düşürüldü, 1'i ise hedefine ulaştı. Füze parçalarının düşmesi sonucu 2 Rus askeri hafif yararlandı, altyapı tesislerinde hasar oluştu. Saldırıya uğrayan noktalar incelendi ve Ukrayna ordusunun Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullandığı tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, durumu kontrol altında tutuyor ve yanıt verme yönünde hazırlıklar yapıyor."

Olay

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti.

Putin ayrıca, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

ABD yönetimi ise dün Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri teyit etmişti.