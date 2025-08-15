Rusya'dan Ukrayna'nın Suçlamalarına Yanıt: 'Provokasyon'

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus ordusunu Sumi şehrine saldırı ile suçlamasının provokasyon olduğunu belirtti. Bakanlık, bu iddiaların ABD ile icra edilecek müzakereleri baltalama çabası olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin, Rus ordusunu Sumi şehrine saldırı düzenlemekle suçlamasının provokasyon olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rus ordusunu Sumi merkezindeki bir pazar yerine ve diğer yerleşim yerlerine saldırı düzenlemekle suçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Rusya ile ABD arasında Anchorage kentinde yapılacak müzakereleri baltalamak için olumsuz medya ortamı yaratma amacıyla yapılan kasıtlı bir provokasyon. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi ve diğer kentlere saldırı düzenlemedi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 12 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı zirveyi başarısızlığa uğratmak için "provokasyon hazırladığı" öne sürülmüştü.

