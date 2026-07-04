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Rusya, Ukrayna tarafına Konstantinovka'da geçici ateşkes teklif etti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde kontrol altına aldığı Konstantinovka'da hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için 6 Temmuz'da geçerli olacak geçici ateşkes teklif etti. Ukrayna tarafının kararını 5 Temmuz'da bildirmesi bekleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde kontrolünü ele geçirdiğini bildirdiği Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için geçici ateşkes teklif etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Konstantinovka'da tam kontrol sağladığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla Ukrayna tarafına Konstantinovka'da ateşkes teklif edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin 6 Temmuz'da geçerli olacağı ve Ukrayna tarafının kararını 5 Temmuz'da Rusya'ya bildirmesi gerektiği kaydedildi.

Kremlin, dün akşam Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrinin Ukrayna ordusundan alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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