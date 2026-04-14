Rusya: Japonya'nın Savunma Kapasitesini Artırma Adı Altında Attığı Adımlar, Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, Japonya'nın savunma kapasitesini artırma çabalarını uluslararası hukuka aykırı ve Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğini tehdit eden bir yeniden militarizasyon politikası olarak nitelendirdi.

MOSKOVA, 14 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Japonya'nın savunma kapasitesini artırma adı altında attığı adımların, ancak Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğini tehdit eden bir "yeniden militarizasyon politikası" olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Patruşev pazartesi günü Rossiyskaya Gazeta'ya verdiği demeçte, söz konusu faaliyetlerin uluslararası hukuk ile Japonya'nın iç hukukuna aykırı olduğunu, Japonya'nın Teslimiyet Belgesi'nin hükümlerini ihlal ettiğini ve saldırı silahlarını yasaklayan anayasasını da ciddi şekilde çiğnediğini söyledi.

Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin her yıl daha gelişmiş denizaltılarla donatıldığını kaydeden Patruşev, Japonya'nın uzun menzilli füze sistemlerini konuşlandırmaya başladığını ve yüzey gemilerine lazer silahları entegre etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın, deniz kuvvetleri genelinde insansız silahlar ile yapay zeka tabanlı sistemlerin hızlı konuşlandırılmasını koordine etmek üzere bu yıl nisan ayında özel bir birim kurma kararı aldığını belirten Patruşev, "Tokyo'nun gerek kendi başına gerekse NATO ülkelerini içeren geniş koalisyonların parçası olarak, saldırı odaklı bir yaklaşımla askeri gücünü artırmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

