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Medvedev'den Japonya Başbakanı'na Kuril Adaları yanıtı

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Japonya Başbakanı'nın Kuril Adaları'nın Japonya'ya ait olduğu açıklamalarına karşı çıkarak adaların Rus toprağı olarak kalacağını ve durumu kabul etmeyenlerin ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Kuril Adaları'nın "Japonya'ya ait olduğu" yönündeki açıklamalarının mevcut durumu değiştirmeyeceğini belirterek, adaların Rus toprağı olarak kalacağını söyledi.

Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Kuril Adaları'na ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Takaiçi'nin Kuril Adaları'nın "tarihsel olarak Japonya'ya ait olduğu" yönündeki açıklamalarını eleştiren Medvedev, "İstediği kadar konuşabilir ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu adalar Rus toprağıydı, Rus toprağıdır ve Rus toprağı olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Medvedev, durumu kabul etmeyenlerin "ağır sonuçlarla karşılaşacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Japonya ile ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmişti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Putin'in ziyaretini "şiddetle protesto ettiğini" bildirmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japonya'nın hakimiyetinde bulunan Kuril Adaları, 1945'te eski Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine geçmişti.

Kaynak: AA
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