Rusya: İran nükleer sorununun diyalog aracılığıyla çözülmesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran nükleer sorununun diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Tehdit ve şantaj, müzakere sürecine katkıda bulunamaz." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleme ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Tehdit ve şantaj, müzakere sürecine katkıda bulunamaz. İran nükleer sorununa kabul edilebilir çözümlerin bulunması için eşit ve saygıya dayalı diyaloğa ihtiyaç olduğundan eminiz. Bu diyaloğun makul bir alternatifi yok." diye konuştu.

Zaharova, İran ile ABD arasındaki sorunların siyasi diplomatik araçlarla çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Sağduyunun öne çıkacağını ve bölgenin yıkıcı sonuçları olacak yeni bir askeri maceraya sürüklenmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Arktika bölgemizin istikrarlı şekilde geliştirilmesi yasal hakkımız"

Mariya Zaharova, NATO'nun Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirecek "Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonunu başlatmasına ilişkin ise "Ülkemiz Uzak Kuzey'in (Arktika) kalkınmasından yana. Bölge sakinlerinin refahına ve çevreye önem veriyoruz. Dolayısıyla, bunu önlemeye yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum. Rusya, bu bölgede barış ve istikrarın korunmasını istiyor. Arktika bölgemizin istikrarlı şekilde geliştirilmesi yasal hakkımız." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna'dan yana yaklaşım sergilemesini eleştiren Zaharova, "Guterres'in açıklamaları, BM'nin hedef, ilke ve amaçlarına karşı, krizlerin çözümüne engel oluşturuyor ve BM'nin itibarını zedeliyor." dedi.

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağalarında bulunan ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğü yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, bunun milyarder Jeffrey Epstein dosyasından dikkatleri çekmek için yapıldığını savundu.

Söz konusu ülkelerden buna açıklık getirmelerini talep ettiklerini dile getiren Zaharova, bu konuda herhangi bir bilgi gelmediğini kaydetti.

Rus vatandaşlarının geçen yıl Azerbaycan'da uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar şüphesiyle tutuklandığına dikkati çeken Zaharova, bunların serbest bırakılması için uğraştıklarını ve Bakü ile temaslarda bu konuyu gündeme getirdiklerini söyledi.

Zaharova, "Bakü'nün Rusları serbest bırakması, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, Kanada'nın Rus diplomatik mülküne el koyması durumunda, buna gerekli şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.