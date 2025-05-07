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Rusya'dan Hindistan ve Pakistan'a İtidal Çağrısı

Rusya'dan Hindistan ve Pakistan'a İtidal Çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan ve Pakistan arasındaki artan askeri çatışmalarla ilgili olarak tarafların itidalli davranması gerektiğini belirtti ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan ve Pakistan'a durumun daha da kötüleşmesini önlemek için itidalli olma çağrısı yaparak, anlaşmazlıkların barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini beklediklerini bildirdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından Hindistan- Pakistan çatışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Pahalgam yakınlarındaki terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasında artan askeri çatışmadan derin endişe duyduklarını belirten Zaharova, Rusya'nın terör eylemlerini şiddetle kınadığını, her türlü terör eylemine karşı çıktığını ifade etti.

Zaharova, terörle etkili bir şekilde mücadele etmek için tüm uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Zaharova, "Bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ilgili tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki anlaşmazlıkların, 1972 Simla Anlaşması ve 1999 Lahor Deklarasyonu hükümlerine uygun olarak ikili düzeyde barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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