Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "(Ukrayna'da) Geçici ateşkese karşıyız"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'da geçici ateşkese karşı olduklarını açıkladı ve bunun krizin çözüm sürecinde ilerleme sağlamayacağını belirtti. ABD ile olan ilişkilerin de yavaş ilerlediğini vurguladı.

Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da geçici ateşkesin sağlanması ihtimalini değerlendiren Ryabkov, "Geçici ateşkes, krizin çözüm sürecinde ilerleme sağlamayacak. Geçici ateşkese karşıyız. Krizin temel nedenleri gibi sorunların çözümünü sağlayacak ve Rusya Federasyonu'nun anayasal yapısını güvence altına alacak bir anlaşma çerçevesinde çatışmaların durdurulmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Yavaş ilerleme gözlemleniyor. Bazı devletler, bu süreci baltalama ve raydan çıkarma yönünde girişimlerde bulunuyor. Amerikan yönetimini buna daha aktif bir şekilde karşı çıkmaya çağırıyoruz. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yarattığı sorunlardan yola çıkarak, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi zaman alacak. Bu, her iki tarafın da ilgisini ve çalışma yapmasını gerektiriyor." diye konuştu.

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin, Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu baltalamaya çalıştığını dile getiren Ryabkov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğu sürdüreceklerinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Ryabkov, ABD'nin bu teklife somut tepki vermediğini söyledi.

Ryabkov, antlaşma süresinin sona ermesinin ardından olumsuz senaryolardan kaçınılacağı umudunu paylaştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin nükleer denemeler yapması ihtimaline ilişkin "ABD, nükleer denemeler yapması durumunda, buna karşılık verme hakkını saklıyoruz." ifadesini kullandı.

"Rusya ile NATO arasında çatışmanın yaşanması riski var"

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını belirten Ryabkov, Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

"Washington'un Rusya'ya yönelik daha dengeli politika izlemesine rağmen, Avrupa ülkelerinin düşmanca eylemleri nedeniyle Rusya ile NATO arasında çatışmanın yaşanmasıyla ilgili önemli ölçüde risk var." ifadelerini kullanan Ryabkov, bunun feci sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

Avrupalı bazı yetkililerin, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik "ablukaya alma" tehditlerini değerlendiren Ryabkov, bu bölgenin, Rusya'nın ayrılmaz parçası olduğunu ve güvenliğin sağlanması yönünde gerekli adımlar atılacağını kaydetti.

