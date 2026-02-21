Haberler

Rusya: Abd, Ukrayna Konusunda Çifte Tutum Sergiliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin hem Ukrayna'ya silah sağladığını hem de müzakereleri desteklediğini belirterek çifte bir tutum sergilediğini ifade etti. Zaharova, ABD'nin arabuluculuk iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

MOSKOVA, 21 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir yandan Ukrayna güçlerine silah sağlarken diğer yandan çözüm girişimlerinde bulunan ABD'nin Ukrayna krizine yönelik çifte bir tutum sergilediğini söyledi.

Zaharova perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya ile Ukrayna'yı müzakere masasına getirmeyi başardıkları yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Zaharova, Rubio'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı "ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini görüşme masasına getirmeyi başaran dünyadaki tek ülke" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yalnızca ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yı görüşme masasına oturttuğunu iddia etmek en basit ifadeyle hatalıdır" diyen Zaharova, Belarus ve Türkiye gibi birçok ülkenin savaşın başından bu yana sorunun barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığını vurguladı.

Zaharova, "Gerçekten arabulucu olmak isteyen biri, çatışmanın taraflarından birine askeri desteğini kesmelidir. Ancak o zaman diplomasi sonuç verebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
