Rusya'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri: 'Sorumluluk Alınmalı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran konusunda yaşananların temelinde, İsrail ve ABD'nin sorumsuz politikasının olduğunu belirterek, "Durumu gerginleştiren eylemlerden vazgeçilmesi, kullanılan söylemin de değiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlenen 11. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Bilimsel ve Uzman Forumu'na katıldı.

Ryabkov, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu ve bu eylemleri kınadıklarını dile getirdi.

ABD'nin İran ile "ültimatom" diliyle konuşmaya çalıştığını belirten Ryabkov, şunları söyledi:

"Ancak ne Tahran ne de başka ülke bu dili kabul eder. Dolayısıyla durumu gerginleştiren eylemlerden vazgeçilmesi, kullanılan söylemin de değiştirilmesi gerekiyor. Böylece siyasi çözüm için şans oluşur. Mümkün oldukça diplomasi ve siyasi temaslara şans verilmesi lazım. Bu öncelikle ABD için geçerli. İran konusunda yaşananların temelinde, İsrail ve ABD'nin sorumsuz politikası var. Egemen devlete karşı hegemonik yöntemleri uygulama girişimleri son derece rahatsız edici ve kabul edilemez."

İran'ın bu durumda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Ryabkov, İran ile yoğun temas halinde olduklarını belirtti. Ryabkov, "İran ile birçok alanda işbirliği yapıyoruz. İran ile stratejik ortaklığımız bozulamaz." diye konuştu.

Ryabkov, İran'ın, zarar gören tesisleri yeniden oluşturma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere de değinen Ryabkov, ikili ilişkilerdeki sorunların çoğaldığını kaydetti.