Rusya: ABD'nin Küba halkına "diz çöktürme" yönündeki girişimlerini şiddetle kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba'ya yönelik baskılarını kınayarak, sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Küba halkına 'diz çöktürme' girişimlerine karşı çıkıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba halkına "diz çöktürme" yönündeki girişimlerini şiddetle kınadıklarını ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan, ABD ile Küba arasındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD'nin, eski Küba lideri Raul Castro'yu, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri)" ait uçakları düşürmekle bağlantılı olarak suçladığına dikkati çekilen açıklamada, "bunun Küba'ya yönelik uygulanan baskının yasallaştırılması için yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, Küba'ya yönelik baskının artırılması amacıyla Amerikan uçak gemisinin Karayipler'e gönderildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Küba'ya karşı silahlı müdahalenin yapılabileceğini göstermek için elinden gelenin kasıtlı olarak yapıldığı anlaşılıyor. Bunun Venezuela'daki olaylara benzediği aşikar. Küba halkına diz çöktürmeye yönelik girişimleri şiddetle kınıyoruz. Havana ve Washington arasındaki anlaşmazlıkları, karşılıklı saygıya dayalı müzakereler yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

Küba'ya yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Küba halkı ve yönetimiyle dayanışma içerisinde olduğu, ikili ilişkileri güçlendirmeye devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
