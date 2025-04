Rusya'dan ABD'nin İran'a Yönelik Tehditlerine Sert Yanıt

- Rusya : "ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırı tehditleri kabul edilemez"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın nükleer alt yapısına yönelik askeri saldırı tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'a yönelik tehditlerini değerlendiren Zaharova, "İran karşıtlarının askeri güç kullanması yasadışı ve kabul edilemez olur" dedi. Dışarıdan İran'ın nükleer altyapı tesislerini bombalama tehditlerinin geri döndürülemez bir küresel felakete yol açacağını belirten Zaharova, "Bu tehditler kabul edilemez" ifadesini kullandı. Zaharova, ayrıca İran'ın barışçıl şekilde nükleer enerjiye sahip olma hakkının bulunduğunu vurguladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi aşırı sağcı lider Marine Le Pen hakkında alınan siyasi yasak kararıyla ilgili konuşan Zaharova, Le Pen'in mahkum edilmesiyle "Fransa'da demokrasinin öldüğünü" belirtti.

"Ukrayna barış sürecini kasıtlı olarak baltalıyor"

Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, Ukrayna'nın saldırılarını sürdürerek savaş suçu işlemeye devam ettiğini ve her türlü barış girişimini kasıtlı olarak baltaladığını söyledi. Barışı sağlamak için son 3 yılda her girişimde bulunulduğunu vurgulayan Zaharova, Moskova'nın siyasi ve diplomatik bir çözümün önceliği olduğunu her zaman belirttiğini ifade etti.

Trump'tan saldırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı konusunda doğrudan müzakere teklifini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanmaması durumunda İran'ı daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını söylemişti.