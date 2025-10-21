Haberler

Rusya'dan AB ve NATO'ya Sert Eleştiriler

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, AB ve NATO ülkelerinin Rusya'yı baltalamak için çalıştığını belirtirken, Batı'nın yıkıcı politikalarına karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin, uluslararası arenada Rusya ile ilgili her şeyi baltalamak için çalıştığını belirterek, "Bu, AB politikasının tek hedefi." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığına dikkati çeken Ryabkov, bu görüşmede istişare edilen konular üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ryabkov, CNN'in Beyaz Saray yetkililerinde dayandırdığı haberde, "Lavrov ile Rubio'nun son günlerde hazırlığı yapılan görüşmenin ertelendiği" yönündeki iddiaya ilişkin, "Üzerinde mutabık kalınmayan bir şey ertelenemez. Çeşitli bilgi kaynaklarının, özellikle de Batılı olanların, spekülasyonlara yol açmak için asılsız bilgiler yayacağı bir durumla karşı karşıya kalmaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Sergey Ryabkov, ileride iki Bakan arasında yeniden telefon görüşmesinin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

"Batı'nın yıkıcı girişimlerine hazırlıklıyız"

Batı'nın eylemlerini değerlendiren Ryabkov, şöyle konuştu:

"AB ve NATO üyesi olan ülkeler, her şeyi baltalamak için çalışıyor. Rusya'ya zarar vermek, pozisyonlarımızı zayıflatmak, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümünü zorlaştırmak dışında başka hedefleri yok. Bu, AB politikasının tek hedefi. Bu, bugün uluslararası arenada en yıkıcı güç. Dolayısıyla çeşitli yıkıcı girişimleri hiç şaşırtıcı değil. Biz buna hazırlıklıyız. Buna nasıl karşı koyacağımızı biliyoruz."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
