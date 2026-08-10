Tataristan'a İHA Saldırısı: Ölü Var, Yas İlan Edildi

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada, Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki sanayi ve sivil altyapı tesislerinin saldırıya maruz kaldığı ve saldırıda ölenler olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda ölenlerin olması nedeniyle yas ilan edildiği belirtildi.

Rusya'daki sosyal medya hesaplarında, Nijnekamsk'ta Avrupa'nın en büyük petrokimya tesislerinden biri "Nijnekamskneftehim" fabrikasının saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kaynak: AA