Rusya'daki kömür madeninde göçük altında kalan 8 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Rusya'nın Magadan bölgesindeki kömür madeninde geçen hafta göçük altında kalan 8 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekipler, göçük altında kalan 8 kişinin cansız bedenlerine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kadıkçanskiy kömür madeninde 30 Nisan'da meydana gelen göçükte de bazı maden işçileri mahsur kalmıştı.

Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'ndeki altın madeninde de nisanda çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
