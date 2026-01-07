Haberler

Rus Diplomat: Ukrayna'nın Aralık 2025'teki Saldırılarında Rusya'da 56 Sivil Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aralık ayında düzenlediği saldırılarda 56 sivil hayatını kaybetti, 311 sivil ise yaralandı. Bu sayı, bir önceki aya göre önemli bir artış gösterdi.

Miroşnik, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada aralık ayındaki ölü ve yaralı sayısının, kasım ayındaki 38 can kaybı ve 300 yaralı sayısına kıyasla artış anlamına geldiğini belirtti.

Miroşnik, "Ukrayna'nın saldırılarında hayatını kaybeden veya yaralanan sivil sayısındaki artış, hem ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu barış girişimleri hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barışa ve savaşın sona ermesine yönelik isteklerini defaatle yinelediği açıklamalarıyla ilgili aktif tartışmaların devam ettiği bir dönemde yaşandı" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aralık ayında Rusya'daki sivil hedeflere en az 14.988 kez mühimmat ateşlediğini ifade eden Miroşnik, sivil hedeflere yönelik en fazla bombardıman ve insansız hava aracı saldırısının Herson, Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerinde kaydedildiğini söyledi.

