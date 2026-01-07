Rus Diplomat: Ukrayna'nın Aralık 2025'teki Saldırılarında Rusya'da 56 Sivil Hayatını Kaybetti

MOSKOVA, 7 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılının aralık ayında düzenlediği saldırılarda Rusya'da 56 sivilin hayatını kaybettiğini, 311 sivilinse yaralandığını söyledi.

Miroşnik, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada aralık ayındaki ölü ve yaralı sayısının, kasım ayındaki 38 can kaybı ve 300 yaralı sayısına kıyasla artış anlamına geldiğini belirtti.

Miroşnik, "Ukrayna'nın saldırılarında hayatını kaybeden veya yaralanan sivil sayısındaki artış, hem ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu barış girişimleri hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barışa ve savaşın sona ermesine yönelik isteklerini defaatle yinelediği açıklamalarıyla ilgili aktif tartışmaların devam ettiği bir dönemde yaşandı" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aralık ayında Rusya'daki sivil hedeflere en az 14.988 kez mühimmat ateşlediğini ifade eden Miroşnik, sivil hedeflere yönelik en fazla bombardıman ve insansız hava aracı saldırısının Herson, Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgelerinde kaydedildiğini söyledi.