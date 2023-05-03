- Rusya'da petrol depolama tesisinde yangın

KRASNODAR - Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol depolama tesisi alevlere teslim oldu. Can kaybı ya da yaralanan olmazken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Volna köyünde bulunan bir petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, tesisten yoğun duman yükseldi. Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Volna köyündeki tesiste petrol tankı alev aldı. Yangının şiddeti en yüksek seviyede. Ön bilgilere göre ölü ya da yaralı yok. Yangının daha fazla yayılmaması için mümkün olan her şey yapılıyor. Köy sakinlerine yönelik herhangi bir tehdit söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Kondratyev, yangının nedenine yönelik bilgi paylaşmadı.

Volna, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Boğazı üzerindeki köprünün yakınlarında yer alıyor.

Öte yandan geçtiğimiz cumartesi günü Kırım Yarımadasındaki liman kenti Sivastopol'de yer alan bir petrol depolama tesisinde yangın çıkmıştı. Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev ilk bilgilere göre tesise insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiğini, 4 tankın hasar gördüğünü belirtmişti.