Rusya'dan 3 günlük nükleer tatbikat

Rusya, 19-21 Mayıs'ta nükleer güçlerin hazırlık ve kullanımına yönelik tatbikat yapacak. 64 bin asker, 200 füze sistemi, 140 uçak ve 73 geminin katılacağı tatbikatta Belarus'taki nükleer silahlar da yer alacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs'ta saldırgan bir tehdit karşısında nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımıyla ilgili tatbikat gerçekleştirilecek.

Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik filoları, Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı, Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerine bağlı birliklerin katılacağı tatbikat, birliklerin hazırlık seviyesinin tespit edilmesi ve kapasitesinin artırılması amacıyla düzenleniyor.

Tatbikat esnasında, balistik ve seyir füzelerinin, ülkedeki poligonlarda fırlatılması planlanıyor.

Tatbikatta, 64 binden fazla askerin yanı sıra yaklaşık 200 füze fırlatma sistemi, 140 uçak, 73 gemi ve 13 denizaltı dahil 7 bin 800'ü aşkın askeri araç yer alacak.

Belarus'ta konuşlandırılan nükleer silahların ortak hazırlığı ve kullanımına yönelik çalışmaların da yapılacağı tatbikat, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
