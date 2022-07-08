Rusya'da İngiltere Büyükelçiliğinin bulunduğu meydana Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi verildi

Rusya'da başkent Moskova Belediyesi, İngiltere Büyükelçiliğinin bulunduğu meydana Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin ismini verdi. Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye ismin verilmesi ile ilgili anket yapıldığı kaydedildi. Ankete 109 bin 603 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, "İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu Proteçnıy sokağı ve Novıy Arbat sokağına giden yol arasındaki bölgeye Luhansk Halk Cumhuriyeti Meydanı ismi verildi. Bunun için ankete katılanların yüzde 57'si oy verdi." ifadeleri kullanıldı. Belediyenin kararı açıklamasının ardından, bugün meydana isim tabelası takıldı.