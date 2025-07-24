Rusya'da Düşen An-24 Uçağındaki 49 Kişi Hayatını Kaybetti
Rusya'nın Amur bölgesinde düşen An-24 tipi uçakta bulunan 49 yolcu ve mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın pilotaj hatası nedeniyle düştüğü düşünülüyor.
Rusya'nın Amur bölgesinde düşen "An-24" tipi uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus haber ajansı Tass'ın acil servislere dayandırdığı haberine göre, Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldı.
İlk belirlemelere göre, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtiliyor.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel