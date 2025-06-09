Rusya'da Çin'e Karşı Gizli İstihbarat Birimi Kuruldu

Rusya'da Çin'e Karşı Gizli İstihbarat Birimi Kuruldu
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çin'i düşman olarak gören özel bir birim kurdu. Bu birim, Çin'in Rusya için ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve Pekin'in adımlarını dikkatle izlediğini belirtiyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) bünyesinde Çin'i "düşman" olarak gören ve Pekin'in adımlarını şüpheyle izleyen özel bir birimin kurulduğu iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin FSB'ye ait olduğu iddia edilen bir belgeye dayandırdığı haberine göre, istihbarat servisi bünyesinde gizli bir birim kuruldu.

Bu birimin Çin'i Rusya için "ciddi güvenlik tehdidi" ve "düşman" olarak gördüğü aktarılan belgede, Pekin'in adımlarının yakından izlendiği kaydedildi.

Belgede, Çin'in, Rus ajanlarını ve bilim insanlarını işe almakla, Rusya'nın hassas savaş teknolojilerini anlamaya çalışmakla, Rusya topraklarında hak iddia etmekle ve Arktik bölgesinde egemenlik kurmaya çalışmakla suçlandığı belirtildi.

Çin, Rusya-Ukrayna savaşını izlediği iddiası

FSB'ye ait olduğu iddia edilen belgede, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra Çinli savunma şirketlerinden ve istihbarat servislerinden yetkililerin Rusya'ya gelerek "savaşı daha iyi anlamaya çalıştığı" kaydedildi.

Çin'in, dron ve Batı menşeili silahların dahil olduğu savaşta teknik bilgi toplamayı amaçladığı öne sürülen belgede, Pekin'in ayrıca hava araçları konusunda Rusya'nın gerisinde kalmamayı hedeflediği aktarıldı.

Belgede ayrıca Çin'in, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'ın "savaş deneyimlerinden kendi sınır ötesi operasyonlarında yararlanmak istediği" savunuldu.

Çin'in Rusya topraklarında hak iddia ettiği belirtildi

Belgede, Pekin'in Rusya toprakları üzerindeki hak iddiasının bazı Çinli akademisyenler tarafından teşvik edildiği kaydedildi.

Pekin'in Rusya'nın doğusunda "antik Çin topluluklarının izlerini aradığı" aktarılan belgede, bununla bölgedeki yerel halkın görüşünü Çin'in hak iddiasına yakınlaştırmanın amaçlandığı ifade edildi.

Belgede ayrıca Çin'in eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinde yumuşak güç oluşturmak için yeni stratejiler geliştirdiği, bu stratejileri Özbekistan'da uygulamaya başladığı bilgisine yer verildi.

Çin'in Arktik bölgesinde faaliyetleri

Belgede, Çin'in Rusya'nın Arktik bölgesindeki topraklarıyla ve yakınlarındaki deniz yollarıyla ilgilendiğine işaret edildi.

Çinli ajanların Arktik bölgesinde aktif faaliyet gösterdiği belirtilen belgede, Çin'in Rusya'nın bölgedeki ilerlemelerini madencilik şirketleri aracılığıyla gözlemlediği bilgisi yer aldı.

"Çin'in desteği kaybedilmemeli"

Öte yandan belgede, her şeye rağmen Çin'in desteğini kaybetmenin daha kötü sonuçlar doğuracağı kaydedildi.

Belgede, istihbarat görevlilerine, Çin'e karşı herhangi "hassas bir adım" atmadan önce kıdemli istihbarat yetkilerinden izin almaları telkin edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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