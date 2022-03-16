Rusya'da Canlı Yayın Sırasında Savaş Karşıtı Protesto - Haberler

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Rusya'da Canlı Yayın Sırasında Savaş Karşıtı Protesto

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya devlet televizyonu Kanal 1'in ana haber bülteninin canlı yayını sırasında savaş karşıtı bir protestocu eylem yaptı.

Rusya devlet televizyonu Kanal 1'in ana haber bülteninin canlı yayını sırasında savaş karşıtı bir protestocu eylem yaptı. Sunucunun arkasında pankart açan protestocu, Ukrayna'daki savaşa tepki gösteren sloganlar attı. İnsan hakları örgütleri protestocunun kimliğini Marina Ovsyannikova olarak açıkladı ve kanalın bir çalışanı olduğu bilgisini verdi. Protestocunun tutuklandığı belirtiliyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Kanal 1, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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