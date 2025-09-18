Rusya'da Büyük Petrol Sızıntısı Tespit Edildi

MOSKOVA, 18 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde yaklaşık 35.000 metrekare büyüklüğünde bir alanı kaplayan petrol sızıntısı tespit edildi.

Çevre gözlemlerinden sorumlu Federal Doğal Kaynaklar Denetim Servisi'nin bölge departmanının perşembe günü bildirdiğine göre söz konusu kirlilik, Volga Nehri Deltası'nda yer alan Krivaya Bolda Nehri'nde meydana geldi.

Eylül ayı başlarında ihbar alan ve inceleme başlatan departman, petrol sızıntısının 35.258 metrekare büyüklüğünde bir su alanını kirlettiğini teyit etti.

Federal Doğal Kaynaklar Denetim Servisi'nin kirliliğin sorumlularını tespit etmek ve çevreye verilen zararı belirlemek için çalıştığını belirten departman, durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.