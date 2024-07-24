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Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin bugün Bodrum'da yakalandığını duyurdu. Saldırganın Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahıs olduğu ve düzenlediği terör saldırısında 2 şahsın yaralandı bilgisi de paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

RUS YETKİLİLER TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇTİ

Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığının telefonla aranıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, Türk yetkililere, Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova- Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği bilgisinin iletildiğini söyledi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu, şahsın saat 09:40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı ve aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edildi.

KİMLİK TESPİTİNİN ARDINDAN OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlandı.

Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu yürüten emniyet mensuplarını tebrik etti.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

İçişleri Bakanı Bodrum Rusya Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Vatandaşın biri:

Ne güzel sınırlarımız var

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Anty-Partizan:

Muthis..Bundan Iyisi Sam da Kayisi

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SMMM:

açık kapı politikası çık gellll

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Savas Ozturk:

Sınırlar yol geçen hanı

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Orhan Hacıalioğlu:

Normal şartlarda olması gereken

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2
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Salih Kurt:

Rusya yakalayın demiş yakalamış bizimkiler de. Başka hiç bir devlete yaptıramaz bunu rusya.

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Ejderha Dövmeli Herif:

Arkadaş anlamıyorum suç işleyen türkiyeye kaçıyor. Acaba suçlulara gelin diyen kanunumuz mu var bizim mi haberimiz yok.

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Nuri Aga:

Ne kadar korunaklı sınırlarımız var. Ne kadar uyuşturucu baronu, teröristi interpol araması olan varsa buraya geliyor.

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Eşref Kurt:

güzel oldu yakalamasına

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Metin:

Nekadar kötü yorumlar. Ne oluyor size Türk Milleti? Türkiyemiz kötü değil. Türkiyemizi herşeyde kötülemeyin. Bu ne ya

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