Haberler

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü töreninde askeri araçlar yer almayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak törende askeri araçların yer almayacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak törende askeri araçların yer almayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreninin düzenleneceği belirtildi.

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine bağlı yüksek askeri eğitim kurumları ve bazı birliklerin askeri personelinin törende yer alacağı kaydedilen açıklamada, "Suvorov, Nahimov ve Kadet askeri okulları öğrencileri ile askeri araçlar, mevcut asayiş durumu nedeniyle törende bu yıl yer almayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tören sonunda "Su-25" tipi savaş uçaklarının uçuş yapacağı aktarıldı.

Askeri araçlar, 9 Mayıs Zafer Günü töreninde 2008 yılından bu yana düzenli olarak yer alıyordu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

