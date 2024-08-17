Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nda 7,2 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından bölge sakinleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası 7,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
KAMÇATKA YARIMADASI'NDA 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda TSİ 22.10'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden kaynaklanan bir tsunami tehdidi olduğunu bildirdi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin yaklaşık 29 km (18 mil) derinlikte kaydedildiğini açıkladı.