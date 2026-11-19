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Rusya, Çin ve ABD, nükleer savaşın kazananı olmayacağını ve başlatılmaması gerektiğini teyit etti. Üç ülke, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için diyalog yürütecek

Kaynak: AA