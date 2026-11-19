Rusya, Çin ve ABD nükleer savaşın kazananı olmayacağını teyit ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya, Çin ve ABD, nükleer savaşın kazananı olmayacağını ve başlatılmaması gerektiğini teyit etti. Söz konusu üç ülke, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için diyalog yürütecek.
Rusya, Çin ve ABD, nükleer savaşın kazananı olmayacağını ve başlatılmaması gerektiğini teyit etti. Üç ülke, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için diyalog yürütecek
Kaynak: AA