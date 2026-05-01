Rusya: Bombardıman Uçaklarımız Barents Denizi ve Norveç Denizi Üzerinde Rutin Devriye Gerçekleştirdi

MOSKOVA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçakları, Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerinde rutin devriye gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, görevde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçakları yer aldı. Yedi saatten fazla süren görev sırasında mürettebat, havada yakıt ikmali tatbikatı da gerçekleştirdi.

Bombardıman uçaklarına Su-30SM tipi savaş uçakları eşlik etti. Devriye sırasında güzergahın çeşitli aşamalarında, stratejik bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerin savaş uçaklarının da refakat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşlarında uluslararası hava sahası kurallara sıkı sıkıya riayet edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın uzun menzilli havacılık mürettebatının düzenli olarak Kuzey Kutup Bölgesi, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık Denizi ve Karadeniz üzerinde devriye uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

