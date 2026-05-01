Rusya: Bombardıman Uçaklarımız Barents Denizi ve Norveç Denizi Üzerinde Rutin Devriye Gerçekleştirdi

MOSKOVA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'ya ait stratejik bombardıman uçakları, Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerinde rutin devriye gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, görevde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçakları yer aldı. Yedi saatten fazla süren görev sırasında mürettebat, havada yakıt ikmali tatbikatı da gerçekleştirdi.

Bombardıman uçaklarına Su-30SM tipi savaş uçakları eşlik etti. Devriye sırasında güzergahın çeşitli aşamalarında, stratejik bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerin savaş uçaklarının da refakat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşlarında uluslararası hava sahası kurallara sıkı sıkıya riayet edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın uzun menzilli havacılık mürettebatının düzenli olarak Kuzey Kutup Bölgesi, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık Denizi ve Karadeniz üzerinde devriye uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
İş insanı ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İş insanı ortağı tarafından öldürüldü
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti

FIFA Başkanı'ndan skandal hareket! Tepki gösterip sahneyi terk etti