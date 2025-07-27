Rusya, Batı'nın Ukrayna Krizi'ndeki Gerçek Gündemini Eleştirdi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine ve kriz çözümüne dair gerçek niyetlerini sorguladı. Zaharova, Rusofobi nedeniyle Kiev'e silah gönderildiğini ve bunun uluslararası bir sorun haline geldiğini belirtti.

MOSKOVA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna ile barış görüşmeleri ve Ukrayna krizinin çözümünün hiçbir zaman Batı'nın gerçek gündeminde yer almadığını söyledi.

Zaharova cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Sorunun köküne inmeliyiz ve barış müzakereleri, genel anlamada müzakereler ile siyasi ve diplomatik çözüm gibi terimlerin Batı'nın gerçek eğilimi veya felsefesi olmadığını anlamalıyız" dedi.

Sözcü ayrıca, Batı'nın Rusya karşıtı söylemleri nedeniyle Rusofobiye (Rus karşıtlığı) karşı uluslararası bir gün ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Zaharova, Rusofobi bahanesiyle Kiev'e silahların gönderildiğini ve çeşitli uluslardan gençlerin ayrım gözetmeksizin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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