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Rusya: Avrupalılar, Ukrayna savaşının sona ermesini engellemek için elinden geleni yapıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı ülkelerin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini zorlaştırabileceğini belirterek, "Amerikalıların aksine Avrupalılar, bu savaşın sona ermesini engellemek için elinden geleni yapıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı ülkelerin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini zorlaştırabileceğini belirterek, "Amerikalıların aksine Avrupalılar, bu savaşın sona ermesini engellemek için elinden geleni yapıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Kiev'deki görüşmelerine, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerinin de katılmasını değerlendiren Peskov, "Bu, müzakere sürecini zorlaştırabilir. Amerikalıların aksine Avrupalılar, bu savaşın sona ermesini engellemek için elinden geleni yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, "ABD'nin barışçıl çözüm için sunduğu yeni önerilerin öncekilerine göre Kiev için daha sert olduğu" yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

"Moskova'nın, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereleri Rusya'da eylülde milletvekili seçimlerinin ardından başlatmaya hazır olduğu" yönündeki iddiaları da yorumsuz bırakan Peskov, Kiev yönetimi için durumun her geçen gün kötüleştiğini vurguladı.

Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Rusya'ya yönelik suçlamalarına ilişkin ise "Bu, Almanya'nın kendisine zarar veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Peskov, Almanya ile ilişkilerin tamamıyla kesilmesinden yana olmadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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