Rusya, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği misyon şefinin bakanlığa çağırılarak, Alman hükümetinin Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki bir çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararının protesto edildiği kaydedildi.

Alman yetkililerinin, Rus çalışana yöneltilen casusluk suçlamalarının asılsız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun "Almanya'da teşvik edilen casus çılgınlığı ruhuyla uydurulmuş ve temelsiz olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Moskova'nın bu iddiaları kesinlikle reddettiği vurgulandı.

Berlin'in bu eylemlerinin, Rusya'nın Almanya'daki diplomatik misyonunu itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir "provokasyon" olduğu savunulan açıklamada, "Alman diplomatik misyonunun şefine, ikili ilişkilerdeki yeni gerginliğin tüm sorumluluğunu taşıyan Alman hükümetinin söz konusu kararına mütekabiliyet olarak Moskova'daki Alman Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildiren nota verildi." ifadeleri kullanıldı.