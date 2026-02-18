Haberler

Rusya: Ukrayna konusundaki üçlü görüşmeler zorlu geçti

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy, Cenevre'de yapılan üçlü görüşmelerin zorlu geçtiğini belirtirken, yakın zamanda yeni toplantıların gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya'nın müzakereleri saldırılarla karşılamasını eleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin Cenevre'de yapılan üçlü görüşmelerin zorlu geçtiğini belirterek, yakında yeni tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Rus heyetinin başkanlığını da yürüten Medinskiy, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin üçüncüsünün sona ermesinin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin 2 gün sürdüğüne işaret eden Medinskiy, "Dün, farklı formatlarda ve çok uzun sürdü. Bugün de yaklaşık 2 saat sürdü. Zorlu ama iş odaklı görüşmelerdi. Yakın zamanda bir sonraki toplantı yapılacak." ifadesini kullandı.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Medinskiy başkanlık ederken; Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere, ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.

Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, " Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri "Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya" çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA " / " + Emre Gürkan Abay -
