Rusya: ABD'nin Düzenlediği Demokrasi Zirvesi İdeolojik Bölünmeyi Yayıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin demokrasi kavramına yönelik kendi algısını diğer ülkelere empoze etme çabalarına Moskova'nın şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.

ABD'nin başkenti Washinton D.C.'deki ABD Kongre Binası, 19 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin demokrasi kavramına yönelik kendi algısını diğer ülkelere empoze etme çabalarına Moskova'nın şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.

MOSKOVA, 29 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Washington yönetiminin, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan Demokrasi Zirvesi'ni, diğer devletler üzerinde kontrol sağlama ve dünyayı nihayetinde bölme amaçlı ideolojik bir platform olarak kullandığını söyledi.

Zakharova Salı günü yaptığı açıklamada, "Zirve, ABD'deki neo-sömürgeci uygulamalarının açık bir tezahürüdür" dedi.

Sözcü, ABD'nin zirve aracılığıyla "herkesi dünyaya Washington'un küresel çıkarlarına hizmet etmekte kullanılan 'kural tabanlı düzen' merceğinden bakmaya zorladığını" söyledi.

Zakharova, ABD'nin dünya genelinde demokratik değerleri desteklemede lider olduğunu iddia etmesine karşın bu değerleri kendisinin destekleyip uygulamamasının, hem ikiyüzlü hem de yanıltıcı bir davranış olduğunu vurguladı.

Sözcü, Moskova'nın, ABD'nin demokrasi kavramına yönelik kendi yorumlarını diğer ülkelere empoze etme çabalarına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

"ABD'nin başkalarına ders vermeye ahlaki açıdan hakkı olmadığını" söyleyen Zakharova, Washington'un eğer egemen devletlerle ciddi ilişkiler kurmak istiyorsa, ikili söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.