Rusya: Ortadoğu Sorununun Nihai Çözümü İçin Ciddi Görüşmeler Şart

MOSKOVA, 9 Nisan (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak çatışmanın nihai çözümü için ciddi müzakereler gerektiğini söyledi.

Zaharova çarşamba günkü basın toplantısında, Ortadoğu'daki çatışmanın başından bu yana ateşkesi savunduklarını ve sorunun uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle birlikte siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Benzer askeri krizlerin tekrarlanmasını önlemek için kalıcı bir çözümün sağlanması gerektiğini vurgulayan sözcü, bunun yolunun da bölgedeki tüm ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına saygı temelinde yürütülecek ciddi müzakerelerden geçtiğini ifade etti.

Ortadoğu'da uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Zaharova, bu hedefleri aktif şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
